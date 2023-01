Três novos médicos são selecionados para residência médica neste ano na Santa Casa

A seleção aconteceu em duas etapas, uma de caráter classificatório, por meio de Prova Escrita Objetiva, sob a coordenação técnico-administrativa da AMRIGS e a outra, nos dias 10 e 17 de janeiro, em Alegrete, por meio de análise de Curriculum Vitae e Arguição de Curriculum Vitae.

A nova turma de médicos residentes tem três profissionais selecionados, sendo Camila Cassol Fagundes, na residência em Clínica Médica e Agatha Louise Piccini Thomé e Fábio Biguelini Duarte, classificados em primeiro e segundo lugares, respectivamente, na residência em Psiquiatria.

Mulher assassinada nos Canudos pode ter sido estuprada antes de receber facadas pelo corpo

De acordo com o Dr. Carlinhos Thompson Flores, coordenador da residência em Clínica Médica, ainda há uma vaga para essa especialidade.. “Por sermos uma residência nova, a procura é menor, mas partir desse ano, com novas universidades que estão aportando na região, teremos mais disputas por vagas.” A AMRIGS já abriu novo edital para as residências que ainda dispõe de vagas. Interessados podem buscar o edital no site www.amrigs.org.br

Instituída pelo Decreto nº 80281, de 5 de setembro de 1977, a Residência Médica é uma modalidade de ensino de Pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de Curso de Especialização.

O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Alegrete surgiu em 2013, através de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal e é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu.

Em todos os programas são desenvolvidas atividades práticas, sob a forma de estágio hospitalar supervisionado por preceptores e especialistas, cumprindo uma carga horária de 60 horas semanais, incluindo um plantão de 24h. As atividades teóricas, seminários e estágios seguem as normas estabelecidas por cada Programa de Residência Médica, conforme Resoluções da CNRM.