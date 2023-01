Inter vence e Grêmio empata a 48 horas do clássico no Efipan

Dois jogos marcaram a abertura da 2ª rodada da competição que se encerra na noite deste sábado (21), com mais três confrontos:

19h – Peñarol x Universitário

20h30min – Palmeiras x Olimpia

21h50min – Flamengo x São José

Na quinta, o Inter abriu a segunda rodada jogando diante do Argentino Juniors. O colorado gaúcho fez um jogo mais de marcação. Se limitou a defender invés de buscar o gol. Coube aos argentinos pressionar.

Mas a estratégia de jogo deu certo para o técnico Ricardo Maschio, num contragolpe já no final do primeiro tempo, Ricardo camisa 3 botou a escola rubro na frente.

Na volta do intervalo, muitas substituições e um festival de cartões amarelos, quatro para os hermanos e três para os colorados.

O Inter seguia bem no jogo e seguro de suas ações. Na metade do segundo tempo o Inter ampliou através de uma falta bem cobrada pelo lateral João Marques.

Na base da insistência o Argentino Juniors descontou. Demi fez o 2 a1. Daí em diante a partida caiu de produção, com um colorado segurando sua primeira vitória no torneio.

No jogo de fundo um clássico sul-americano no bom gramado do estádio Farroupilha.

Grêmio e Defensor duelaram do início ao fim. A disputa pela posse de bola foi intensa. Apoiado por sua torcida o tricolor não conseguiu impor seu estilo de jogo, ofuscado pela forte marcação uruguaia.

Nem as trocas surtiram efeitos para o Grêmio, que acabou perdendo os 100% de aproveitamento, mas segue na liderança pelo critério de saldo de gols (4). Defensor (3) e Inter (1). O trio tem 4 pontos ganhos e se diferencia no critério técnico.

A organização monitora as condições do gramado devido a instabilidade prevista para hoje e amanhã. Até o fechamento desta edição, os jogos estavam mantidos no Farroupilha. Em caso de precisar preservar o campo a organização usará o campo do 6º RCB.

Fotos: Efipan Alegrete