Comunidade aponta ranking de prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Secretaria de Finanças e Orçamento, divulgou o resultado da audiência pública presencial e on-line referente a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2023 nesta segunda-feira, 10.

A iniciativa visa incentivar a participação popular durante os processos de elaboração e discussão dos planos da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos.

Após divulgação nos meios de comunicação, imprensa local e oficial, entre os dias 09 e 26 de setembro, a população alegretense teve a oportunidade de participar através do preenchimento do formulário no site da prefeitura ou sugerindo através do e-mail: financas.divisaodeorcamento@gmail.com .

No total, 56 participantes responderam o questionário, sendo 15 residentes da zona central, 09, da cidade alta e os demais residentes nos diversos bairros da cidade, inclusive com participação do 2º Distrito – Passo Novo.

O foco dos questionamentos foi direcionado às áreas em que a administração municipal deveria concentrar maiores quantias de recursos financeiros. Também foi questionado sobre a prioridade de obras a serem realizadas em 2023.

Na primeira questão, os participantes deveriam escolher quatro (04) áreas a receber maiores recursos. Desta forma, 43 pessoas votaram na “Saúde”, 36, na “Educação”, 23, no “Emprego e Renda, além de 18, na “Coleta de Lixo”, tanto orgânica quanto reciclável.

Já na segunda questão, sobre a prioridade das obras do próximo ano, os participantes deveriam optar por três (03) alternativas, as quais 39 participantes propuseram a melhoria de “Serviços Urbanos” (coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos), 38, sugeriram a “Construção, Ampliação e Melhorias nas Escolas e Creches” e 38, a “Construção, Ampliação e Melhorias das Unidades de Saúde”.