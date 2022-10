Nos 191 anos, Alegrete terá diversificada programação artística e cultural

Entre os dias 10 e 24 de outubro, a Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretária de Saúde, Secretária de Assistência Social em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, montou uma programação cultural muito especial para celebrar os 191 anos de Alegrete. A programação já iniciou no dia 10 com a apresentação do Projeto Giro Cultural, conduzido pelo músico Filipe Coelho e segue no final de semana, com a apresentação do espetáculo “Serelepe e a Casa Mal Assombrada” e demais atividades.

A programação contemplará uma variedade de linguagens artísticas como teatro, música, artes plásticas, cinema, literatura etc. Na última segunda-feira (10), o projeto Giro Cultural que se estende até o dia 31, deu largada na programação. Confira os demais eventos que acontecem ao longo do mês:

13/10 – Serelepe visita os Lares de idosos

Celebrando o aniversário com os alegretenses que vieram antes

A partir das 14h30

14 e 15/10 – Serelepe e a Casa Mal Assombrada

20h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Ingresso: 1lt de leite (O ingresso deve ser retirado no Sesc e entregue no dia do evento com o leite)

16/10 – Lançamento de livro e bate papo com Graça Tirelli “A Arte no processo criativo da pintura”

18h

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

16/10 – Recital de piano com Maninha Pedroso

19h

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

17/10 – Espetáculo infantil “Contos, lendas e cantigas”

14h e 16h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Agendamentos para escolas públicas direto com o Sesc

19/10 – Recital “Poetas Alegretenses”

19h30

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Entrada Franca!

21/10 – Show com Vitor Ramil

20h

Local: CTG Farroupilha

Ingresso: 1 livro literário (O ingresso deve ser retirado no Sesc e entregue no dia do evento com o livro)

23/10 – Baile comemorativo com a Banda Agito Capilar

19h

Local: Praça Getúlio Vargas

25/10 – Mostra Escolar da Escola Demétrio Ribeiro

9h às 13h

Local: Calçadão

29/10 – Show de aniversário da cidade com a Banda Portal 4

20h

Local: Praça Getúlio Vargas

6/11 – Mateada de aniversário

15h

Local: Praça dos Patinhos