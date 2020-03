Em sua 11ª edição, competição na sênior especial registra seis jogos por rodada

O tradicional Torneio do Palmeiras para clubes da categoria sênior especial realizou sua 2ª rodada no último final de semana em Alegrete.

Esta é a 11ª edição que o verdão do Capão do Angico através do desportista Aparício Ringues realiza envolvendo os atletas quarentinhas da Liga Alegretense de Futebol. A competição tem chancela da Liga e se caracteriza por um dos principais torneios da pré-temporada do futebol amador do município.

Seis partidas contabilizaram 14 gols. Destaque para sonora goleada do SER Ceva sobre o Operário, 6 a 0, para o time laranja da Cidade Alta. O São José aplicou 3 a 0 no União da Vila Isabel.

O jogo entre Centenário e Vila Nova acabou sem gols. Empate em um dos clássicos da rodada. O Fluminense superou o Tinga (3×2), no outro clássico quarentinha. O Ibirapuita venceu o Honório por 1 a 0.

Fechando a rodada, Aimoré e Boca ficaram no 1 a 1. A folga da rodada foi do Cruzeiro pela chave “B”.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin