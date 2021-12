Comunidade do Passo Novo sem água e luz

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Como o local é abastecido por poços artesianos que depende de energia elétrica eles, estão sem abastecimento de água desde a noite de ontem.

O problema maior de acordo com um morador de Passo Novo é a falta de luz, porque sem energia o que está nas geladeiras começa estragar devido ao calor. Como as famílias compraram alimentos para festa de final de ano estão preocupadas, sem contar o calorão por não terem como ligar ventiladores ou ar condicionado.

A Corsan providenciou a vinda de um gerador, de outra cidade que deverá chegar, ainda, hoje no local, para tocar o poço artesiano que abastece Passo Novo, que tem 300 economias, conforme Cristiano Machado.

Já em relação a luz, equipes da RGE estão trabalhando para restabelecer a energia no Distrito de Passo Novo. A comunidade do Jacaquá no interior de Alegrete, também, está sem luz.

O temporal foi forte e atingiu, também, a cidade de Manoel Viana.