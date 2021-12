Tenha empatia, não solte fogos logo mais durante a virada

Por mais inocente que soltar fogos de artifício pareça, alguns seres humanos não foram feitos para aguentar barulhos de tal intensidade. Infelizmente, nem todos conseguem manter a calma e apreciar os fogos brilhando no céu.

Como todos sabem soltar fogos de artifício é crime, porém algumas pessoas não sabem o motivo e/ou não respeitam. Visto isso, confira uma breve explicação:

1°- Os animais têm uma audição muito aguçada e sensível, ou seja, a audição dos bichinhos é três vezes mais potente que a nossa. Quando os animais ouvem barulhos fortes como bombas, acabam sentindo-se com medo e ansiosos. Esses sentimentos pode fazer com que o pet fique desesperado e faça de tudo para fugir do barulho. Porém, no meio do caminho eles podem ter crise de agressividade, podem ficar desnorteados, sofrer ataque cardíaco, convulsões, se machucarem e até mesmo ficarem surdos.

2°- O meio ambiente também sofre com os fogos e uma brincadeira, pode se tornar um desastre em questões de minutos. Quando se queima fogos, eles soltam um gás poluente na atmosfera que têm efeito na saúde humana, o que é ensinado desde criança. Além disso, devido ao verão e a seca, o risco de incêndios aumenta 20%.

3°- Com o barulho, os bebês, as crianças, os autistas, as pessoas internadas em hospitais e até mesmo quem está dormindo sofrem um grande incômodo, o barulho pode causar susto, desencadear o estresse, a ansiedade e crises nos autistas. Além disso, ataque epiléptico, ataque cardíaco e desnorteamento também podem ser causados com essa simples “diversão”.

Em nome de todos que sofrem com o barulho de bombas, as famílias que deixam de abraçar e comemorar a virada para proteger e acalmar quem é afetado pelo barulho, as pessoas que têm os pet’s como família e as mãezinhas que passam a noite toda tentando tranquilizar os filhos: tenha empatia, não solte fogos!

Geovanna Valério Lipa