Comunidade doa uma tonelada de alimentos no Sábado Solidário

Com o apoio do Rotary Alegrete Sul, Lions Club Ibirapuitã, Grupo Escoteiro Honório Lemes, Lideranças Comunitárias, AABB, o Banco de Alimentos de Alegrete realizou mais um Sábado Solidário.

Atividade iniciou tão logo os supermercados abriram no sábado

E no quarto dia do mês de junho, o Banco conseguiu cumprir a meta, arrecadando uma tonelada de alimentos para serem distribuídos às famílias em extrema vulnerabilidade social, devido a falta de alimentos.

Voluntários trabalharam 12 horas, arrecadando alimentos

Os voluntários trabalharam por cerca de 12 horas nos supermercados Nacional e Peruzzo. A cada cliente que entrava no estabelecimento a solidariedade era explícita. Na saída, muitos faziam sua doação de forma a contribuir com o objetivo do Banco de Alimentos de Alegrete.

O coordenador em Alegrete Adão Roberto agradece a comunidade alegretense que participou ativamente e fez sua “Boa Ação Solidária”, destacou.

O Projeto do Banco de Alimentos já tem mais de 21 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Interessados em contribuir podem ligar para o 999566385.

Fotos: reprodução