Máscara Roxa: farmácia amiga das mulheres

A casa é o lugar onde todos esperam amor e conforto, é o lugar mais aconchegante do mundo. Porém, para algumas mulheres, a volta ao lar significa o começo da pior parte do dia.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), o Brasil, entre todos os países do mundo, ocupa o 5° lugar no ranking da violência contra a mulher. Algumas mulheres, mesmo sofrendo ataques psicológicos e físicos não consegue denunciar, motivos como ameaças, falta de aparelhos tecnológicos e privação de sair sem o companheiro/a, são os que mais dificultam a busca de ajuda.

Visto isso, uma campanha com o nome de “Máscara Roxa” foi lançada em 2020, funcionando da seguinte maneira: a mulher que é vítima de agressão procura por uma farmácia que tenha o selo “Farmácia Amiga das Mulheres” e pede pela máscara roxa, como se estivesse comprando normalmente. O atendente, que foi treinado, ira falar que o produto está em falta e pedirá as informações do cliente (número de telefone, endereço, nome…) como se fosse avisar quando a máscara chegasse. Depois que a cliente vai embora, as informações são repassadas a polícia que inicia a investigação para resgatar a vítima.

“Como a farmácia estava vazia, porque era bem cedo, nós conseguimos conversar mais. Ela disse que, na noite anterior, ela tinha conseguido se defender, e o homem não tinha conseguido invadir a casa. Mas que, naquele momento, ela precisava ir para o trabalho e tinha deixado o filho em casa. Ela estava com medo de o homem voltar, de algo acontecer com o filho, com a residência. Ela estava assustada, mas conseguiu se sentir segura naquele momento e pediu ajuda.”, conta a atendente de farmácia Luiza – Bagé/RS.

Logo no início da campanha, o pedido de socorro se repetiu por dezenas de vezes pelo Brasil inteiro e, após nove meses, o número de denuncias atingiu 11 por mês. Duas prisões em flagrante foram realizadas, graças à campanha.

Tudo foi pensado para as vítimas que, com a pandemia, foram obrigadas a passar mais tempo em casa perto de seus agressores, sendo mais suscetíveis a abusos, dificultando a denuncia e pedidos de ajuda. Atualmente, há cerca de 1.500 estabelecimentos que aderiram à campanha no estado de RS.

Todas as farmácias participantes têm o selo “Farmácia amiga das mulheres” nas vitrines e/ou portas.

