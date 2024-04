Durante a edição, o gaúcho fez questão de ressaltar o amor que sente por sua cidade natal. A educação do guri é algo que fica evidente nos mínimos detalhes, como tirar a boina ao sentar-se para o café e a conversa.

No bate-papo, Matteus enfatizou que realizou um dos seus sonhos, que era aparecer em rede nacional vestido com a indumentária tradicional dos gaúchos: bota, guaiaca, bombacha, um lenço e a boina. Ele fez questão de agradecer todo o apoio que recebeu durante o programa, “tchê, eu vi as imagens, tava lotado o Centro Cultural lá da minha cidade, fiquei muito feliz em representar o nome do Alegrete e o Rio Grande do Sul, destacou.

Logo após, ele fez questão de exaltar alguns pontos turísticos e conhecidos do município. “Lá na minha cidade tem a Praça dos Patinhos, que não tem pato, mas é um lugar onde o pessoal vai pra sentar, tomar mate e ficar de lazer, lugar bonito mesmo”. Além disso, tem a Praça Getúlio Vargas, onde o pessoal dá umas voltas de carro, ali é um lugar onde os mais jovens frequentam, cara que tá afim de um namorado, ali é o canal, brincou Matteus.

Fotos: reprodução