Concurso de redação visa valorizar alunos das redes municipal, estadual e federal

Alunos do ensino público das redes municipal, estadual e federal podem participar da segunda edição do concurso de redação da Associação dos Juízes do RS (AJURIS), em parceria com a Cooperativa Sicredi-AJURIS.

A novidade deste ano é a criação de duas categorias entre os estudantes: Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a distribuição de mais de R$ 10 mil em prêmios para os três primeiros lugares em cada uma. As inscrições ocorrem entre 30 de junho e 7 de agosto.

O lançamento do prêmio será realizado nesta sexta-feira (30/6), às 14h, no auditório da Escola da Magistratura da AJURIS, em Porto Alegre. Durante o evento, também será realizada uma sessão de autógrafos com os estudantes das melhores redações inscritas na edição de 2022, que foram selecionados para terem seus textos publicados em um caderno especial organizado pela entidade.

A obra conta com a publicação de 21 redações, comentadas por magistrados. Os convites para o lançamento foram entregues ao governador do Estado, Eduardo Leite, e à secretária de Educação, Raquel Teixeira, que devem repetir o apoio ao projeto já prestado na primeira edição.

Nesta segunda edição, os estudantes deverão enviar redações inspirados pelo tema “Ouçam bem o que venho dizer: quem a Justiça precisa ouvir?”. Segundo a juíza Samyra Remzetti Bernardi, uma das coordenadoras do concurso, o prêmio busca estimular a reflexão dos adolescentes, com o apoio de seus orientadores, sobre o momento em que desejam que sua voz seja ouvida para que a Justiça seja feita em sua vida, como forma de enfrentar as dificuldades da rotina diária. “A ideia surgiu a partir de uma das redações do ano passado, em que uma adolescente relatava não se sentir protagonista da própria vida. Esse texto trouxe uma reflexão em relação às vozes das crianças e adolescentes que nem sempre são ouvidas, seja durante a sua vida ou até mesmo em um processo judicial que as envolve”, explica.

As instituições de ensino podem participar do concurso com a inscrição de dois alunos, um na categoria Ensino Fundamental e outro na categoria Ensino Médio. Os trabalhos serão analisados por uma comissão técnica, que avaliará quesitos como pertinência ao tema proposto, criatividade da escrita, clareza no desenvolvimento das ideias, gramática e ortografia. O II Prêmio AJURIS de Redação nas Escolas premiará os três melhores trabalhos em cada modalidade: o primeiro lugar com um notebook, o segundo com um tablet e o terceiro com um smartphone. As instituições de ensino que forem premiadas com ao menos um aluno receberão um computador desktop.

Os textos em estilo livre devem conter de 25 a 30 linhas e serem escritos a próprio punho com letra legível na folha timbrada disponibilizada pela AJURIS. A inscrição dos alunos ocorre no formulário online disponibilizado pela entidade, com a inclusão dos dois anexos: folha de redação e termo de autorização dos pais ou responsável. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected].

Faça a sua inscrição aqui.

Edital 2023

Folha de redação timbrada

Termo de autorização dos responsáveis (menores de 18 anos)