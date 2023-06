Edição inédita da Feira do Livro de Alegrete, em outubro, na Praça Getúlio Vargas

Após reunião entre o Sesc e a Prefeitura, ficou definida a mudança de data da 42ª Feira do Livro de Alegrete dos dias 8 à 13/8 para 17 à 22/10.

“Essa mudança se deu devido a fatores relacionados a instabilidade do tempo nesse período, bem como ao recesso escolar em julho” destacam os organizadores.

“Observamos que com mais tempo de organização poderemos construir uma Feira mais potente, atendendo as capacitações e formações literárias com mais diversidade temáticas, além dos projetos escolares, universitários e de instituições parceiras”, completam.

Neste ano a feira muda de local, passando a ser realizada na Praça Getúlio Vargas e em seu entorno. No centro ficarão os stands dos livreiros, editoras e universidades. Nas transversais, serão montados espaços específicos para atividades artísticas, como:

Espaço Infantil: Local voltado a sessões de contações de histórias e bate papos voltados a literatura para crianças. Nomes já confirmados: Eleonora Medeiros (Uruguaiana); Barbara Catarina (POA); Karina Maia (Santa Maria), Juliana Correia (RJ), dentre outros.

Espaço Biblioteca Pública Mário Quintana: Local voltado as atividades literárias desenvolvidas pela biblioteca pública.

Palco Pocket: Espaço para pequenas apresentações acústicas e recitais poéticos.

Espaço dos Escritores e escritoras: Local de exposição e comercialização de livros de escritores e escritoras que estarão no evento, bem como um espaço de convívio, trocas e bate papos sobre as obras expostas.

O palco principal ficará localizado na lateral da praça e receberá as apresentações das escolas, contações de histórias, espetáculos teatrais e musicais.

As atividades formativas também receberão uma atenção especial. A comissão organizadora prevê uma variedade de oficinas, painéis, palestras e rodas de conversas a serem realizadas nos casarões que circundam a praça e na URCAMP. Os espaços serão organizados por temáticas e formatos:

Museu José Pinto Bicca de Medeiros: Após receber uma restauração, o espaço será destinado a atividades literárias regionais, oferecendo oficinas, rodas de conversas, painéis e exposições. Nomes já confirmados: Gujo Teixeira (Lavras do Sul); Marília Kosby (POA); Juliana Flor (Jaguarão), dentre outras.

Palácio Rui Ramos: Espaço voltado a atividades literárias como rodas de conversas e oficinas. Nomes já confirmados: Élvio Gonçalves (Caxias do Sul), Karina Maia (Santa Maria); Barbara Catarina (POA); Sérgio Rosa (Venâncio Aires); Gabriela Silva (POA), dentre outros.

URCAMP: O salão de atos da universidade receberá painéis e palestras. Nomes confirmados: Escobar Nogueira (Santa Maria); Gabriela Silva (POA); André Soltau (SC), dentre outros

Museu Oswaldo Aranha: Receberá exposições literárias, como Mostra Literária Paulo Leminski, dentre outras.

A Feira do livro contará ainda com diversas intervenções cênico-literárias, como “Poesia em Movimento (Poemas de Brecht em cortejo)”– Grupo Tia / Canoas; Projeto “Bala_Vras” de Daniel Viana (RJ), além do Cine 8D, Trem Cultural e Kid Play.

Este ano, a Prefeitura Municipal de Alegrete através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Setor Pedagógico, encaminhou um kit de livros do Patrono e homenageados especiais para todas as escolas do munícipio para que as mesmas possam desenvolver seus projetos pedagógicos a serem apresentados durante o evento.

O PATRONO

O editor, professor e escritor alegretense, radicado em Santa Catarina, André Soltau, será o Patrono dessa edição, ficando encarregado de levar o Lampião do Conhecimento (símbolo que marca a abertura da feira).

André Soltau é também historiador (UFSM/RS), Mestre em Educação(UFSC/SC). Desenvolve trabalhos de pesquisa tendo como recorte imagens, memória e cultura contemporânea. Atuou por 20 anos como Professor Universitário no curso de História, Publicidade e Propaganda, Produção Audiovisual, Pedagogia, Música e Jornalismo. Foi criador e coordenador do projeto Escola de Formação Permanente Paulo Freire em Blumenau, de 1996 a 2001, espaço que ofertava formação continuada para aproximadamente 4000 profissionais da educação. Foi também consultor da ONU/MEC coordenando o grupo de ciências humanas entre 2010 e 2013, grupo responsável pela construção dos textos sobre os direitos de aprendizagem no Ensino Fundamental.

HOMENAGEADA ESPECIAL

A homenageada especial será para a professora e coreógrafa Elza Mello, em virtude de seus 25 anos à frente da Escola de Dança Ballet Coppélia.

Responsável por homenagear celebridades da área poética e política, a coreógrafa Elza Mello possui um currículo impecável na área da dança clássica, pois desde a tenra idade estuda ballet clássico, com diversas professoras de renome internacional, sendo que na sua adolescência, participou de audições e aulas, até mesmo com uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Nora Esteves (atualmente diretora).

ESCRITOR HOMENAGEADO

O alegretense, radicado em Caxias do Sul, Élvio Gonçalves será o Escritor Homenageado.

Élvio Gonçalves deixou a sua terra natal para viver em Porto Alegre aos 18 anos. Na capital dos gaúchos, teve os seus primeiros contatos com o mundo da propaganda. Mais tarde mudou-se para Caxias do Sul, onde exerceu a profissão de publicitário, escrevendo textos para comerciais de rádio, jornal e televisão. Foi Secretário de Turismo, Coordenador de Comunicação da Prefeitura de Caxias do Sul e Diretor da TV Câmara Caxias. Ativista cultural e apaixonado pelo cinema, Elvio coordenou projetos que promoveram a exibição de filmes nacionais em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul. Publicou os livros: Trazmundo e Pegavento – Romance; A Árvore de Colher Estrelas – Infantil; Celeste, a Ovelha Azul – Juvenil (HQ); Romeu sem Julieta – Romance; Conversas Roubadas – Crônicas.

INSTITUIÇÃO HOMENAGEADA

Este ano, a feira do livro inova e homenageará instituições que colaboram com a disseminação do livro e da leitura em Alegrete e, em 2023, a Sociedade Literária Rui Neves receberá a distinção pelo incansável trabalho desenvolvido nos últimos anos na cidade.

A Sociedade Literária foi criada em 2006 e reestruturada em 2018 com o objetivo de unir pessoas da comunidade na prática da escrita e da leitura. Além dos encontros, realizados mensalmente, o grupo promove sarau poéticos, oficinas literárias, projetos de incentivo à leitura, além de colaborar em eventos literários e culturais realizados no município. É composta por professores, estudantes, artistas, escritores e demais pessoas interessadas na arte da escrita.

LANÇAMENTO DE LIVROS – LINK PARA INSCRIÇÕES:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4YWSRbNeSaxGpMe3799mLbLB44v9lJeEvQUA7rWgKFqgpYg/viewform

LIVREIROS E EDITORA – LINK PARA INSCRIÇÕES:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjaU9tmnTzJsna5sOZwYLEQDfYG_ANGiccYnGmd5XE85l9Og/viewform

A 42ª Feira do Livro de Alegrete é uma realização conjunta da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Sistema Fecomércio Sesc.