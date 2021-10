Mais um posto de combustível foi assaltado; desta vez no centro

Pela segunda noite consecutiva, a Brigada Militar é acionada em razão de assalto a posto de combustíveis em Alegrete.

A ação, desta vez, contou com dois indivíduos, um deles armado com um revólver. Eles chegaram num posto de combustíveis localizado na região Central de Alegrete e intimidaram os dois frentistas com a arma em punho. Mesmo sem nenhuma reação dos funcionários do posto, um dos assaltantes deu um chute num dos colaboradores ao pedir o dinheiro.

Os acusados chegaram a pé e fugiram do mesmo jeito em direção ao bairro Vila Nova. Não foi descartada a possibilidade de ter um carro esperando os criminosos nas imediações do local. Este é o terceiro posto de combustíveis assaltado, na cidade, sendo dois em duas noites consecutivas (na região Central e na Zona Leste), o outro foi na BR 290.

Moletom, boné e máscara faziam parte das vestimentas dos acusados que eram homens de grande estatura física. Não houve feridos, mas eles levaram todo valor que havia no caixa. A quantia não foi repassada à reportagem, pois ainda estavam contabilizando.

A Brigada Militar foi acionada e chegou rápido no local, mas os indivíduos não foram localizados. Mesmo o sistema de videomonitoramento, não intimidou os acusados, toda ação foi registrada.