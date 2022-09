Concurso dos Festejos Farroupilhas escolheu peões e prendas mais bem pilchados

Share on Email

Os Festejos Farroupilhas é uma das atividades mais esperadas do ano.

E, neste domingo(11), foi realizada a última mateada antes da chegada da Chama Crioula, no dia 13 e também a escolha dos peões e prendas mais bem pilchados a cavalo. Esse evento faz parte da programação dos Festejos.

Em relação à mateada que ocorreu à tarde e lotou a Praça Getúlio Vargas com muitas atrações e música, o coordenador Cleo Trindade, mais uma vez destacou o envolvimento do público e ressaltou que a população alegretense demonstrou todo o carinho pela tradição que está sendo retomada com força.

A atividade foi realizada na Praça Getúlio Vargas durante a manhã. O evento contou com a presença do Coordenador, Cléo Trindade, integrantes da Comissão dos Festejos, Prefeito em exercício, Jesse Trindade, Secretario de Educação e Cultura Rui Medeiros e o Coordenador da 4ª Região Marcos Antônio.

Entre os escolhidos que vão representar cada categoria nos Festejos de 2022, em Alegrete, estão:

Categoria Prenda Mirim:



1° lugar: Maria Marta Messa Machado – GL Mãe Campeira

2° lugar: Antônia Moreira Nunes – GT Nanir Giovane

3° lugar: Emanuelle Machado Mello – GT Igiquiquá

Categoria Prenda Juvenil

1° lugar: Jarnielen da Silva Rodrigues – Piquete Presilha da Amizade

Categoria Prenda Adulta

1° lugar: Thainá Marques Marchezan – GT Nanir Giovane

Categoria Prenda veterana

1° lugar: Maria Inês Paim Machado – GL Mãe Campeira

Categoria Piá



1° lugar: Ewaldo Fernando Santos – PQT Tropilha Crioula



Categoria Guri

1º lugar: Manoel Nunes – GT Namir Giovane

2° lugar: Thailor Marques Marchezan – GT Namir Giovane

3° lugar: Arthur Mota Fagundes – GN Ibirapuitã

Categoria Peão

1º Lugar: José Olmiro Paim – GL Mãe Campeira

2º Lugar: Joel Antônio Machado – GT Ibirapuitã



3º lugar: Ericsson Menine – PQT Filhos do Cerro

Categoria Veterano



1° lugar: Ricardo Rodrigues Camargo – Piquete Presilha da Amizade

2° lugar: Alzemir Bastos da Mota – GN Ibirapuitã

3° lugar: Izidoro Mestrete Damaceno – GT Os Tauras