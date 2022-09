Caturra acaba réplica de um calhambeque para espetáculo do CTG Farroupilha

Arte e Cultura transcedem tempo e espaço pela importância que têm em nossas vidas.

E nesse meio estão os nossos CTGs pelo culto às tradições e costumes do RS. E nesse mês de setembro eles protagonizam muitas atividades relativas às nossas tradições gaúchas.

O Farroupilha organiza a estreia de sua invernada mirim, no próximo dia 16 de setembro, num espetáaculo no CTG.

Baseado em uma coreografia já desenvolvida por outra invernada e que agora retrata a chegada de Januário que traz uma novidade do Norte, onde ele morava, um carro dos anos 20. Antes eram só carruagens puxadas a cavalo

Giovanne Moraes diz que além dessa inovação que vai qualificar ainda mais a estreia da invernada mirim do Farroupilha, estão os que coloboraram com o projeto, o mecânio de motos- Eder Velasques, Nemias Ferralheiro, serralheiro Amir Severo- torneiro e o artista caturra na parte estética do carro. E os pais que estão sempre correndo, buscando agilizar uma série de coisas para que a invernada possa estar pronta para sua estreia

E um fato, em especial, chama atenção para um carro de época que foi montado especialmente para esse show da cultura gaúcha.

montagem da réplica do carro antigo feito por Caturra para o CTG Farroupilha

O artista Roberto dos Santos- Caturra é o responsável pelo acabamento artístico dessa obra com a participação de muitas mãos que colaboram com as crianças. Ele conta que vai dar o acabamento final ao carro do Januário, um calhambeque modelo anos 20- .

Será uma réplica do antigo carro que será usado pela invernada mirm que estreia sua nova coreografia dia 16 no CTG.