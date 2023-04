Condutor avança preferencial, provoca acidente, foge a pé e abandona veículo; motociclista sofreu lesões

Na manhã deste sábado(1º), um acidente no cruzamento das ruas Bento Manoel com Barão do Rio Branco resultou em um ferido. O motorista do Siena, fugiu do local a pé e abandonou o veículo que seria removido ao depósito do Detran, segundo os policiais militares.

João, coveiro há mais de 40 anos, é um apaixonado pela vida

O relato de testemunhas à Brigada Militar foi de que o motociclista trafegava na preferencial quando foi atingido pelo Siena que invadiu a Bento Manoel. O homem de 33 anos que pilotava uma Apache, foi encaminhado à UPA pelo Samu. Ele teve lesões em uma perna e escoriações pelo corpo.

Ambos veículos tiveram avarias. Conforme apurado pelo PAT, o proprietário do Siena já teria ocorrências de trânsito. No veículo além do condutor, havia uma carona – descreveram populares.