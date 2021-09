Condutor bate em Gol, estacionado, no Centro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a Brigada Militar, o motorista de uma EcoSport disse aos PMs que descia a Rua Dos Andradas quando chocou-se na traseira do Gol, estacionado.

O homem que dirigia a caminhoneta destacou que, no momento do acidente, a chuva era intensa, o que pode ter auxiliado para dificultar a visibilidade. Com o impacto, o Gol foi parar em cima da calçada.

Não houve feridos, contudo, danos consideráveis em ambos veículos. O acidente foi no início da madrugada desta quarta-feira(8), na Rua Dos Andradas , Centro, em Alegrete. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.