Condutor, sem habilitação, provoca violento acidente e deixa um ferido

Na tarde deste sábado(6), um violento acidente no cruzamento das vias Barão do Amazonas com Tiradentes, região Central de Alegrete, deixou um idoso de 72 anos ferido. Ele foi encaminhado à Santa Casa pelo Samu.

Conforme relato dos policiais militares, o homem de 29 anos, que conduzia o Focus seguia pela rua Tiradentes sentido Norte/Sul. No cruzamento com a rua Barão do Amazonas, ele avançou a preferencial e provocou o acidente com um Voyage que subia em direção à Praça Getúlio Vargas.

Com o forte impacto, os dois veículos foram parar em cima da calçada e colidiram contra a parede de uma loja. O Focus acionou os airbags e o motorista não se feriu, já o idoso que estava no Voyage precisou ser encaminhado pelo Samu à Santa Casa. Até o momento, não havia mais detalhes do estado de saúde dele. A Brigada Militar foi acionada e está atendendo a ocorrência. Os dois veículos ficaram com danos de grande monta e sem condições de rodar, ambos seriam retirados por guincho particular.