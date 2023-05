Motorista avança preferencial e provoca acidente na Praça Nova; uma pessoa sofreu ferimentos

No final da manhã deste sábado(6), um acidente entre um Corsa e Mitsubishi Outlander, em um dos cruzamentos da Praça Nova deixou uma pessoa ferida. A vítima foi encaminhada à UPA pelo Samu.

Segundo informações repassadas pela Brigada Militar, a mulher de 39 anos que dirigia o Corsa, seguia pela Praça General Osório e no cruzamento com a Maurício Cardoso, avançou a preferencial. Desta forma, ocorreu a colisão com a caminhoneta. A motorista do Corsa, não tem Carteira Nacional de Habilitação e o veículo foi entregue a um condutor habilitado – destacou o policial.

Homem é esfaqueado na Vila Nova

Já o homem que dirigia a Outlander, teria sofrido um ferimento na face e foi levado à UPA pela ambulância do Samu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. Ambos veículos tiveram avarias consideráveis.