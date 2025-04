Conferência Municipal de Saúde dos Trabalhadores elege delegados e reúne propostas

A 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora foi realizada nos dias 9 e 10 de abril, no salão de atos da URCAMP e reuniu trabalhadores de diversas categorias, representantes dos sindicatos de de Alegrete e usuários do SUS.

Essa edição teve como tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, e foram tratados em 3 eixos norteadores:

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora;

Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social.

Os Grupos de Trabalho refletiram sobre os aspectos locais do mercado de trabalho e das necessidades em saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de Alegrete e construíram 9 propostas que irão para a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que acontecerá em junho deste ano em Porto Alegre.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O município será representado por 4 delegados dos segmentos usuários, trabalhadores de saúde e gestores.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Anália Ferraz Rodrigues – segmento gestor

Nilson Saldanha – trabalhador de saúde

Vanderlei Silveira de Paula– segmento usuário

José Luiz Machado de Andrade – segmento usuário

A organização esteve a cargo do Cerest Oeste, da prefeitura através da secretaria municipal de saúde juntamente com o Conselho Municipal de Saúde.

Fotos: Cerest Oeste