Três jogos no Complexo do Jockey neste sábado em Alegrete

Neste sábado (12), no complexo Jockey em Alegrete, acontece mais uma rodada da categoria Master, 50 anos do campeonato Tá Barato Pra Caramba/ LAF. Três jogos irão movimentar a localidade que mais recebe esportistas aos finais de semana no Município.

A partir das 15h, no Palmeiras, Tinga e Cruzeiro se enfrentam. Duas equipes tradicionais do futebol amador de Alegrete. No mesmo horário, porém no Estrelão, Nacional e São José duelam em busca de mais três pontos.

Para fechar a rodada, 16h45min, no Palmeiras, Vila Nova e Boca Jr se enfrentam almejando uma melhor colocação na tabela classificação. Segundo informações dos organizadores, o jogo que aconteceria no Estrelão, entre Sindicato e Fortaleza tem tendência de W.O, em virtude da equipe da Restinga não comparecer a campo.

Fotos: LAF e Portal Alegrete Tudo