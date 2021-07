Confira novo calendário de antecipação da 2ª dose da vacina contra Covid-19

Confira o cronograma de antecipação da 2ª dose para o período de 26/07 a 02/08 :

Agendados para 09 de agosto devem comparecer no dia 26 de julho, segunda-feira;

Agendados para 10 de agosto devem comparecer no dia 27 de julho, terça-feira;

Agendados para 11 de agosto devem comparecer no dia 28 de julho, quarta-feira;

Agendados para 12 de agosto devem comparecer no dia 29 de julho, quinta-feira;

Agendados para 13 de agosto devem comparecer dia 30 de julho, sexta-feira;

Agendados para 16 de agosto devem comparecer dia 02 de agosto, segunda-feira;

A vacinação ocorre em todas as UBSs com salas de vacinas, a partir das 8h30. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF e o cartão de vacinação.

Segundo a SMS, a antecipação acontecerá de acordo com a chegada de doses destinadas para cada remessa.

No momento da vacinação é possível contribuir com a campanha de doação de alimentos “Vacinação Solidária”. Todas as doações são distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Para se informar sobre as datas e locais de vacinação, a população deve estar atenta aos meios oficiais de comunicação da Prefeitura de Alegrete, como o site, a página do Facebook e o perfil no Instagram. Nesses canais são publicadas atualizações diárias sobre a vacinação no município.