Confira o horário dos bancos nas últimas semanas do ano

Por ocasião dos feriados de final de ano, o atendimento dos bancos será diferenciado .

O Sindicato dos Bancários informa que na próxima terça-feira, dia 24 de dezembro, os bancos vão atender das 9h às 11h retornado ao normal no dia 26 de dezembro.

Na última semana do ano, o atendimento bancário acontece até o dia 30 de dezembro, porque no próximo dia 31 as agências funcionam internamente fazendo o balanço do ano de 2019, retornando ao atendimento normal no dia 2 de janeiro de 2020.

Em Alegrete, tem sete agências bancárias. Os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente dentro dos horários que sempre atendem os clientes.