Confira o horário dos bancos nos feriados de final de ano

O ano está acabando e com ele mudam alguns serviços, como o funcionamento dos bancos.

No próximo dia 24, véspera do Natal, as agências bancárias de Alegrete atendem das 9h às 11h. A Caixa Economia Federal, lembra a presidente do Sindicato dos Bancários, Cláudia Cassaroto, agora na pandemia atende até às 13h, por conta do pagamento do auxílio emergencial , FGTS e outros serviços. Os demais bancos atendem no horário normal das 10h às 15h.

No próximo dia 31 de dezembro não haverá expediente bancário em Alegrete. Quem precisar de serviço interno nas agências terá até o dia 30 par fazê-lo.

Para entrar nos bancos, os clientes devem fazer filas e aguardar o chamado pelo funcionário de cada agência . Todos devem sempre usar máscara e passar álcool em gel nas mãos.

Em Alegrete tem sete agências bancárias. Muitos serviços, como pagamentos de boletos, conta de água, luz e telefone podem ser feitos nas lotéricas.