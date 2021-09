Confira quem são os atores e os apresentadores que não tiveram seus contratos renovados com a Globo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Gostando ou não, temos que admitir que a TV Globo é uma gigante rede de televisão. Ela é a segunda maior rede de televisão comercial do mundo, atrás apenas da norte-americana American Broadcasting Company (ABC), sendo que alcança 98,60 do território brasileiro, cobrindo 5.490 municípios e cerca de 99,55% do total da população brasileira. São 122 emissoras próprias e afiliadas que retransmitem a programação da TV Globo.



Seja assistir a uma novela, seja assistir a uma partida de futebol, de alguma forma, a Globo já fez ou faz parte da sua vida. Muitas vezes, ao chegar em casa depois de um dia árduo no trabalho ou quando estamos apenas procurando algo para assistir na TV, a Globo surge como alternativa. Conforme vamos assistindo à sua programação, vamos pegando afinidade com atores e apresentadores. Porém, a emissora vem fazendo cortes de gastos. Dessa forma, muitos artistas que você certamente conhece não permanecerão nessa gigante rede de televisão. Na sequência, apresentamos a lista dos famosos que não renovaram contrato com a Globo.



Abrimos a lista com Lázaro Ramos. Em comum acordo, o ator e a TV Globo não renovaram contrato e ele deixará a emissora após 18 anos. Quem também está de malas prontas é a atriz Ingrid Guimarães. Com participação em vários programas, principalmente nos voltados ao campo humorístico, Ingrid deixa a Globo após décadas de serviços prestados à empresa. Ela estreou na emissora em 1993 com uma participação em “Mulheres de areia” e anunciou que vai para o serviço de streaming Amazon Prime Video.



Ainda no segmento artístico, a TV Globo anunciou em julho que não renovaria o contrato de Reynaldo Gianecchini. Mas isso não significa o fim da parceria de mais de 20 anos. Desse modo, como acontece com outros nomes, a proposta da Globo é fazer contrato por obra. Vera Fischer é outra que não teve o seu contrato renovado com a emissora. A atriz estreou em 1977 na novela “Espelho Mágico” e o seu mais recente trabalho foi em 2018 em “Espelho da Vida”.



Grandes nomes, como Antônio Fagundes, Letícia Spiller, Stênio Garcia, Malvino Salvador, Glória Menezes, José de Abreu, José Loreto e Débora Nascimento também não terão seus contratos renovados.

No entanto, como explicado anteriormente, alguns vão fazer contratos por obra. É o caso de Letícia Spiller e Débora Nascimento.



Com relação aos apresentadores, quem deixou a Globo foi o Fausto Silva. Ele teve o seu final de contrato com a emissora carioca antecipado e, depois de 32 anos de parceria, o apresentador foi respirar novos ares e apresentará um programa na Band.

Além dele, quem vai deixar a Globo é o Tiago Leifert. A sua última participação na emissora será na décima temporada do “The Voice Brasil”, que vai acontecer até o dia 23 de dezembro.