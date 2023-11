ONG Amoras ensina práticas de azulejistas e pintoras a mulheres em vulnerabilidade

A ONG Amoras comemora o início do projeto” Construindo Daianas. A atividade idealizada pela ONG em parceria com a UNIPAMPA busca instrumentalizar mulheres, de Alegrete, para o mercado de trabalho. O projeto teve início no último dia 8 em sala da Univerdade em Alegrete.

Construindo Daianas surgiu pela vontade de estudantes do Curso de Engenheria Civil, quando uma colega morreu de Covid na pandemia. As mulheres do curso começaram a escrever o projeto para beneficiar só mulheres e agora ele já está em andamento. A ONG Amoras selecionou as mulheres sem emprego, em situação de mais vulnerabilidade e no total 25 estão realizando o curso de azulejistas e de pintura.

Os custos para este projeto, de acordo com Letícia Biachi Rosso, vice- presidete da ONG AMORAS, veio das multas de condenações criminais. Vários projetos entraram em cocorrência e dentre os selecionados está o Construindo Daianas com um valor 39 mil que vai ajudar as alunas a fazer esse curso de profissionalização na área da construção civil. Elas vão aprender com professores da Unipampa a parte teórica e pratica dessas duas atividades.

Este é o quarto curso deste ano, gratuito, voltado apenas para mulheres e realizado pela ONG AMORAS. Neste ano, diz Bruna Stangherling da ONG já ocorreram os cursos de auxiliar de cabeleireiro, introdução à informática, designer de sobrancelhas e está em execução o curso de formação de azulejistas e pintoras.

Este, em específico, tem por objeto formar mulheres para trabalhar nas atividades de azulejista e pintora, junto a construção civil de Alegrete e região. -A expectativa é desenvolver profissionais com as habilidades e competências esperadas pelo mercado de trabalho e, ainda, promover o empoderamento e autonomia financeira destas mulheres, atesta Bruna.