Conheça Best Cell! Empresa especializada na venda de Iphones e acessórios

Já parou para pensar que sua vida inteira depende de um aparelho telefônico?

Poderia ser um questionamento infundado, mas não é.

Com o avanço da tecnologia e a correria do dia-a-dia, nesta edição, o objetivo é fazê-lo entender que investir em Iphone não é mais luxo ou status, é principalmente otimizar tempo e facilitar a vida das pessoas em todos os segmentos. Para isso contar com um aparelho de excelente qualidade, desempenho, velocidade e armazenamento que está sempre dois passos a frente da tecnologia Android, fará valer cada centavo do teu investimento.

A Best Cell, empresa especializada na venda de Iphones novos, semi-novos e acessórios chegou em Alegrete com uma proposta que mudará o teu conceito quanto à adquirir Iphones e o mais importante, ter certeza de um atendimento diferenciado, presencial, que pode ir até o cliente, oferecendo comodidade e com o melhor preço da cidade.

Best Cell está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1354 no Bairro Cidade Alta, possui atendimento por agendamento, ou seja, se o cliente não consegue ir em horário comercial, será atendido em horários especiais mediante agendamento.

A ideia:

As jovens empresárias Diulia Kulmann e Lisiane Almeida – proprietárias da empresa Best Cell em Alegrete, durante um curso na cidade de Uruguaiana conheceram a matriz da empresa e

perceberam que investir no segmento tecnológico e avançado era uma oportunidade única de quebrar paradigmas quanto à aquisição de Iphones, levando em conta o custo/ benefício. Afinal a durabilidade do aparelho nas mãos dos cidadãos é muito maior comparado aos demais aparelhos Android.

SEU SONHO DE NATAL É UM IPHONE? ENTÃO PERMITA-SE E REALIZE COM BEST CELL!



Aproveite o melhor preço da cidade, as melhores condições de pagamento e procure a Best Cell, com Iphones em até 18x.

Best Cell é especializada na venda Iphones e Xiaomi novos, semi-novos, ambos com garantia, carregadores, películas, cabos, cases e atualização.

Best Cell

Endereço: Barão do Rio Branco, 1354 – Cidade Alta

Telefone: 55 99155 6563

Instagram: @best_cell_alegrete

Aline Menezes