Natal Iluminado começa a virar realidade em Alegrete

Na praça dos “Patinhos”, uma árvore de Natal de 6 metros de altura foi montada e muito bem iluminada para os visitantes que passam pela localidade. Na manhã desta quarta-feira, a montagem continuou na praça Getúlio Vargas com a decoração da casa do Papai Noel.

Segundo o coordenador, Leonardo Cera, as imediações serão o grande centro de atrações que englobarão as festividades do Natal. No período da tarde, as atividades continuarão no Palácio Ruy Ramos, onde serão enfeitadas as calçadas e os principais pontos de acesso à Prefeitura. Após isso, o último ponto a ser decorado será o túnel verde da avenida Alexandre Lisboa. A Secretaria de Desenvolvimento espera iluminar ao máximo o município e criar o clima natalino em diversos pontos da cidade.

