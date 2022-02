Conheça Maine Coon: raça dos gatos gigantes

Além disso, são musculosos e podem chegar a pesar 8kg. Estima-se que o tempo de vida destes gatinhos é de 9 a 15 anos, se o tutor observar todos os cuidados necessários para a saúde e bem-estar dos bichanos. Os gatinhos gigantes dessa raça são habilidosos com crianças e apegados ao dono/tutor, além de serem tranquilos, gentis, companheiros e amorosos. Outra característica marcante é a inteligência acima da média, pois esses gatinhos se adaptam com facilidade a novos ambientes, sendo obedientes e predispostos a aprender coisas novas, o que facilita o convívio com outros animais e o adestramento.

Entretanto, apesar de serem saudáveis e com uma aparência de dar inveja, podem apresentar problemas de saúde decorrentes do seu tamanho. As doenças que mais acometem os Maine Coon são a cardiomiopatia hipertrófica, bem como a displasia coxofemoral. Por isso, é essencial que esses bichanos sejam estimulados a praticar exercícios físicos regularmente, com a inclusão de brinquedinhos.

No geral, os pelos dos gatos da raça Maine Coon são curtos na região dos ombros e da face, e mais longos no tórax, além de serem lindos, macios e sedosos. Podemos encontrar essa raça em praticamente todos os padrões de cores, tais como tricolor, bicolor, laranja, branco, cinza etc; exceto lilás, canela e branco amarelado – cores que são tradicionalmente mais raras entre todas as outras raças de gatos.

A origem da raça Maine Coon é desconhecida, contudo, acredita-se que surgiu de um cruzamento realizado entre gatos americanos de pelo curto e gatos europeus de pelo longo. Em solo brasileiro, a raça apenas se popularizou nos últimos 20 anos.

Fontes: Petlove e Royal Pets

João Baptista Favero Marques