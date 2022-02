Professores municipais fazem piquete reivindicando piso do magistério

Share on Email

Bolívar Marini, presidente do STEMA, diz que a manifestação foi decidida em assembleia da categoria, na última quinta-feira(10).

O motivo da manifestação, conforme o professor, é devido as discordâncias dos cálculos para dar o reajuste e reivindicam ressarcimento das folhas de pagamento que tiveram corte no início do ano em uma folha complementar – destacou.

– Queremos estreitar o diálogo com a administração visto que somos mais de 400 profissionais da área de educação, acrescenta.

O STEMA informou que pediu a um contabilista que fizesse os cálculos e, para um professor classe A nível 1 – de 20h de trabalho, o piso seria R$ 1.922,80, entretanto, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete diz que hoje, eles estão recebendo aproximadamente R$ 1.400,00.

Piquete de professores em frente ao Centro Administrativo Municipal

Eles fixaram cartazes nas grades de entrada do Centro Administrativo e, segundo Bolívar, aguardam encontro com o Prefeito em exercício Jesse Trindade dos Santos e, também, querem participar da reunião da AMFRO em Itaqui.

O procurador do município, Daniel Biachi Rosso, explica que ninguém, conforme determinação legal e judicial, pode receber menos que o piso. Ele diz que o cálculo é feito em cima do salário base de cada servidor e assim foi concedido, em janeiro, a reposição da inflação de 2021 de 10,16 %. Esclarece, ainda que ninguém teve redução de salário.