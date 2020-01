Conselho Tutelar localiza menor desaparecida

Na manhã de quarta-feira(29), o Conselho Tutelar localizou a menor que estava desaparecida desde o último dia 23, em Alegrete. De acordo com o presidente Emir Lemes de Almeida, depois da veiculação da matéria no Portal Alegrete Tudo(PAT), foram realizadas denúncias e eles foram até o endereço. “Foi repassado pra ela todo o desespero do pai e ela se mostrou arrependida” – disse o conselheiro.

Hariadine Gonçalves de Almeida, de 15 anos, estava no bairro Novo Lar. A adolescente estaria na companhia de uma outra irmã e passa bem. O trabalho dos conselheiros permaneceu durante toda manhã onde ocorreu uma reunião com pai e filha.

Na noite de terça-feira(28), João Vicente Goulart Almeida, falou com a reportagem e descreveu seu desespero pela falta de notícias da filha. A menor havia desaparecido desde o ultimo dia 23.

Segundo o pai, ela foi à escola Polivalente, e quando saiu do educandário, sumiu. A última pessoa que a viu teria sido um professor perto de uma parada de ônibus.

“A irmã dela, de 11 anos, estava apavorada e sentia muita falta. Todos os dias perguntava quando ela iria voltar. O pai fez registro na Delegacia de Polícia e no Conselho Tutelar.

No final, o presidente reforçou mais uma vez a importância dos laços familiares fortalecidos.