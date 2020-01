Homem tenta agredir mulher com tábua de carne e é preso em flagrante

Homem foi preso, pela Brigada Militar, enquadrado em crime da Lei Maria da Penha, na madrugada de quarta-feira (28), no bairro Maria do Carmo.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar uma violência doméstica. No endereço, a vítima disse que gostaria apenas que ex- companheiro saísse da casa. O acusado concordou e saiu do local de bicicleta.

Cerca de dez minutos depois que a guarnição havia se retirado da residência, pois a mulher não quis realizar registro, foi novamente acionada. Desta vez, o homem estaria com uma faca ameaçando a vítima de morte.

No local, os policiais encontraram a mulher e o ex, na casa de um vizinho. Devido às ameaças, a vítima tinha saído de casa. Ela conseguiu fugir do acusado que foi atrás com uma tábua de cortar carne, objeto com o qual teria tentado agredi-la. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia e determinado pelo Delegado de plantão, registro por Maria da Penha. O homem foi preso em flagrante e determinado fiança de dois salários mínimos. Sem o pagamento, o acusado seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A vítima solicitou medidas protetivas.