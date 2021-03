Conselho Tutelar mantém atendimentos em Alegrete

Compartilhe















O trabalho do Conselho Tutelar de Alegrete não foi paralisado por causa da pandemia do coronavírus. Mesmo com a bandeira preta, o trabalho da instituição está sendo realizado das 7h30 às 13h30 de forma presencial, feito com agendamento e o atendimento é 24 horas, através do telefone dos conselheiros tutelares. O atendimento presencialmente ocorre na rua Demétrio Ribeiro, 57. “Se o caso for grave, a pessoa pode procurar a unidade imediatamente, mas se não for algo urgente, pode ligar e marcar horário para o atendimento”, informa a conselheira tutelar Celanira Bueno.

Segundo a conselheira tutelar, o trabalho da instituição e dos conselheiros está sendo ainda mais intenso durante a pandemia para resguardar as crianças e adolescentes que já passaram por situações de abuso.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferati, ressalta que as pessoas devem procurar o conselho tutelar em casos de violência física e psicológica, abuso sexual, exploração sexual, entre outras situações envolvendo crianças e adolescentes. “A gente sabe que a suspensão das aulas presenciais e a diminuição das idas aos hospitais pode impactar no número de denúncias. Sabemos que tem muitas crianças e adolescentes sofrendo e o Conselho Tutelar de Alegrete faz um grande trabalho e está à disposição”, ressalta.

O conselheiros tutelares trabalham em regime de plantão nos finais de semana pelos telefones: 984491346 (Celanira), 984491344 (Emir), 984491348 (Márcia), 984491347 (Luis Carlos) e 984491345 (Giovana). A moradia transitória também trabalhará em regime de plantão e o Plantão Social atenderá pelo telefone 991484037.

Confira os plantões:

06/03 e 07/03 – Daniela e Márcia

13/03 e 14/03 – Celanira e Emir

20/03 e 21/03 – Daniela e Luiz Carlos

27/03 e 28/03 – Márcia e Celanira

DPCOM