Isto é muito sério: nem todos que vão fazer exame ou estão aguardando resultado respeitam o isolamento social

Desde o início da pandemia a orientação da Secretaria de Saúde do Município é para que as pessoas infectadas com o novo coronavírus ou até mesmo com suspeita devem cumprir o isolamento, mesmo que não apresentem os sintomas.

Entretanto com o aumento, desmedido, dos casos positivos da covid-19 em Alegrete, mais uma vez, o PAT passou a receber denúncias de que pessoas não estariam respeitando o isolamento social. Um dos casos, uma alegretense descreveu que um vizinho que ela disse estar infectado, estaria saindo de casa e indo ao supermercado. De acordo com a mulher, o homem teria mais pessoas positivadas na família e reside na região Central.

Com 5.458 casos confirmados,Alegrete tem 971 pacientes ativos, destes 937 estão ativos em isolamento domiciliar e 34 hospitalizados positivos de Alegrete. Além dos 1.221 casos em observação com síndrome gripal. Uma demanda muito grande para o sistema de saúde conseguir cuidar de forma mais ostensiva de cada caso. Por esse motivo, o bom senso e a responsabilidade deve ser do paciente. Com essa nova Cepa do vírus, o contágio é muito maior e também letal. No ano passado, a reportagem do PAT já havia recebido denúncias a respeito do descumprimento do isolamento. Mesmo assim, são vários os alertas em relação ao distanciamento controlado.

Mas se não houver o cumprimento, em nada representa a cor da bandeira ou o fechamento do comércio, bloqueio em parques, praças, fiscalização, orientação, entre outros. É necessário que haja a conscientização de que é preciso respeitar o período indicado pela secretaria de saúde, a situação é de calamidade pública. Todas as denúncias são realizadas de forma anônima, mas quem as faz, demonstra uma grande preocupação.

Em uma entrevista ao PAT, Dra Marilene Campagnollo, no ano passado, já destacava que há um período específico para que o teste seja realizado. Não é simplesmente sair testando todas as pessoas. Caso contrário, pode ocorrer um falso negativo. Por esse motivo, mesmo àqueles que estão aguardando para realizarem o teste, devem manter os cuidados e, principalmente o isolamento social.

Na noite de ontem(4), uma Nota enviada pela direção da Santa Casa, confirmou todos os alertas realizados desde junho do ano passado em que as equipes médicas e todos os órgãos, Prefeitura, Secretaria de Saúde entre outros que estão na linha de frente realizavam, o sistema vai colapsar. Pode ter pessoas morrendo sem ter atendimento por falta de profissionais. Somente, ontem, duas mortes e 118 casos positivos. Em 4 dias de março, o Município registrou seis óbitos em decorrência da Covid.

É importante que as pessoas façam denúncias junto à Secretaria de Saúde. Somente assim, poderão identificar e verificar se realmente essas pessoas não estão cumprindo com o isolamento domiciliar.