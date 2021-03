Rotativo voltou a cobrar desde às 13h de hoje

Compartilhe















Depois de seis dias sem operação, o estacionamento rotativo de Alegrete voltou a operar nesta sexta-feira(5), por volta das 13h.

Alguns condutores, ainda desavisados, que vieram para suas empresas ou que estão em bancos, farmácias ou até mesmo àquelas pessoas que gostam de olhar vitrines, deixaram os carros em vagas do rotativo. O valor do veículo estacionado, por meia hora, é de 0,80 centavos, e quem não tem crédito ou passa o tempo a que tem direito em cada vaga poderá ser multado e ainda ter o carro guinchado. Nestes dias que não houve cobrança, foi possível constatar um grande movimento de veículos nas ruas e vagas do rotativo, principalmente, na Rua Dos Andradas.

A reportagem entrou em contato com o Prefeito Márcio Amaral que demonstrou surpresa na suspensão do serviço, já que nenhum Decreto ou documento Oficial da Prefeitura foi enviado à BR Parking.

Já a gerente local, Patrícia Gidiel, disse à reportagem que a determinação da suspensão dos serviços foi do gerente geral, Ronaldo Leite, na última sexta-feira(26), e no final desta manhã, recebeu a determinação de que o serviço deveria retornar de forma integral.

O Secretário Rui Medeiros disse que fica a critério da empresa. “Não há nenhum Decreto que limite o trabalho neste segmento, e é o posicionamento da administração de que o rotativo deve seguir atuando até para não incentivar que as pessoas circulem sem necessidade”- falou.

