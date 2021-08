HORA CONSULAR

Nesta segunda-feira 30/08, às 21h -através da Página Oficial do Consular do Grêmio FBPA no Facebook, Grêmio Consular TV no YouTube e Plataforma Grêmio Play, o Cônsul de Alegrete Adão Ramos, vai falar sobre os trabalhos realizados no Município. Entre eles, o Marco do Grêmio, Escolinha do Grêmio, as doações e arrecadações de agasalhos entre outras ações.

Veja abaixo o convite:

Contamos com a audiência e participação de todos