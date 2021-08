Homem, com antecedentes criminais, é preso em via pública portando um revólver 38

Durante patrulhamento ostensivo no bairro Rui Ramos, a guarnição policial, da Brigada Militar, suspeitou da atitude do indivíduo de 21 anos, que foi abordado e identificado.

Com antecedentes criminais, incluindo homicídio, o acusado foi submetido a revista pessoal sendo localizado e apreendido no bolso do seu moletom, um revólver calibre 38, sem marca visível, municiado com seis cartuchos intactos, além de mais quatro munições intactas sobressalentes.

Diante do fato, o homem foi encaminhado à UPA e posterior apresentado na DPPA, onde foi atuado em flagrante por Porte Ilegal de Arma de Fogo, porém deixou de ser recolhido ao Sistema Penitenciário devido a atual situação de interdição parcial do Presídio Estadual de Alegrete.

Depois de ouvido foi liberado. Em março deste ano, ele também foi preso pela Brigada Militar pelo mesmo crime. Na ocasião foi apreendida em sua posse uma pistola calibre 9mm. E, pelo mesmo motivo, também, deixou de ser recolhido ao Presídio. Ou seja, por ser crime afiançável com pena inferior a 4 anos.