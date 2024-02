Consulado do Inter repassa mais uma remessa de fraldas à UTI Neonatal

Dessa vez, a iniciativa envolveu a entrega de uma nova remessa de fraldas tamanho RN, totalizando a quantidade de 3.050 unidades, somando-se às doações anteriores.

A entrega foi possível graças à colaboração de diversas pessoas que se uniram para doar pacotes de fraldas, demonstrando solidariedade e empatia com as famílias que enfrentam momentos difíceis na UTI Neonatal. O Consulado Inter expressa seus sinceros agradecimentos a todos os que contribuíram para essa nobre causa.

Essa ação não apenas proporciona alívio imediato para as famílias em necessidade, mas também destaca a importância contínua de tais iniciativas na comunidade. Muitas famílias com recém-nascidos internados na UTI Neonatal enfrentam dificuldades financeiras para adquirir os itens essenciais para seus bebês, como as fraldas. Portanto, as doações são fundamentais para garantir que essas famílias recebam o apoio necessário durante esse período delicado.

“Continuaremos fazendo o bem, pois é sempre uma boa escolha”, destaca o Cônsul do Inter, Vilmar Freitas, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social e o apoio à comunidade. Juntos, somos mais fortes e podemos fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam desafios.