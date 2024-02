Rotary Clube Alegrete Norte Centro entrega cadeiras de rodas para seis alegretenses

O foco é garantir acessibilidade para aqueles que mais precisam. O projeto, abraçado pelo clube, teve seu início no final do ano passado, aproximadamente em novembro, quando foi realizado um levantamento na cidade para identificar pessoas sem condições de adquirir cadeiras de rodas. Após o cadastro, iniciou-se o processo logístico para trazer as cadeiras do exterior, especificamente dos Estados Unidos, passando pelo Rotary Clube de Maringá, responsável por ser o primeiro a lançar o projeto e, desta forma, chegando aqui na cidade.

No início deste ano, os responsáveis pela ação montaram as cadeiras e realizaram um controle de qualidade antes da distribuição para os beneficiários cadastrados. Esta foi a primeira edição do projeto em que o Rotary Alegrete participou ativamente, e há planos de mantê-lo nos próximos anos, bem como de expandi-lo. Para isso, será fundamental contar com o apoio de patrocinadores, nas próximas atividades beneficentes, já que nesta ocasião os custos foram cobertos pelo próprio clube.

A entrega das seis cadeiras, no sábado(3), foi um momento de grande gratificação para todos os envolvidos, ao testemunhar o impacto positivo que essa iniciativa teve na vida das pessoas beneficiadas- destacam os envolvidos.