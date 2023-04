Consumidores movimentam o comércio na véspera de Páscoa em Alegrete

Share on Email

Segundo relato dos comerciantes, nesta manhã, as vendas foram boas. Todos destacam o quanto estão confiantes e pontuam que o consumo está superando às expectativas, especialmente em razão da queda nas temperaturas, que fomentou a área de confecções, além disso, contribui com o comércio de chocolates – o item com um destaque maior – nesta data.

A Páscoa é comemorada neste domingo, 9, embora nos últimos dias a procura pelos tradicionais produtos já tenha aumentado, as compras de última hora alavancam o desempenho do setor, que espera superar os resultados de 2022.

Em uma loja, a gerente, que preferiu não se identificar, estima que as vendas de chocolate terão um aumento de mais de 25% neste ano. “Em relação ao ano passado, os preços estão mais elevados, mas a data comemorativa pede um chocolate”- acrescenta.

O morador do bairro Progresso, João Francisco Neves, 67 anos, citou que estava em busca de Páscoa para os netos. “Tenho cinco crianças apaixonadas por chocolates e brinquedos – vou ter que mesclar – sorriu. E, como um bom brasileiro, deixei tudo pra última hora”.

Geane Conceição de 35 anos, disse que aproveitou a manhã de sábado para comprar os doces para as crianças da família. Segundo ela, que mora no bairro Prado, a escolha pelo Centro ocorreu diante da maior variedade de produtos.

Para aqueles que ainda não adquiriram o presente para a família, amigos e amores, ainda há tempo – o comércio permanece até às 17h – com exceção de alguns que poderão estender um pouco mais o horário.

Na noite deste sábado, às 20h haverá uma celebração apenas na Igreja Matriz e a procissão luminosa ao redor da Praça Getúlio Vargas.