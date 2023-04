Quase 100 conjuntos disputam o Redomão Crioulo “Doma de Ouro” em Alegrete

Neste final de semana a cidade de Alegrete recebe 99 participantes para o Redomão Crioulo “Doma de Ouro”. O evento que teve a admissão dos animais no Parque Lauro Dorneles na sexta-feira, terá suas disputas entre sábado e domingo. Os exemplares de doma 21 dias e 1 ano de freio passaram por revisão nos dias 7, 8 e 9 de março.

Depois de realizar o primeiro evento oficial da nova diretoria do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Alegrete – NCCCA, capitaneada pelo presidente Vladson Chaves e sua diretoria em dezembro do ano passado, o Núcleo volta a cena com mais este evento tradicional no calendário gaúcho.

O evento vai distribuir R$ 10.000 em prêmios mais troféus aos melhores nas provas do Redomão, que terão como jurados Ciro Manoel Canto de Freitas e César Zolinger para animais com doma de 21 dias, com 64 participantes. Já para 1 ano de freio, são 35 concorrentes que vão ter como jurados Artur Severo Zago e Cleir Brandolt Fagundes numa premiação em torno de R$ 4 mil.

A programação para o dia 8, inicia às 8h com a 1ª fase da Doma de Ouro. No período da tarde prossegue as disputas. Às 16h, inicia a Doma de 1 ano de freio. As finais serão realizadas a partir das 7h do domingo.

O evento no parque tem entrada franca e os organizadores contam com participantes oriundos das cidades de Uruguiana, Quaraí, Santiago, São Francisco de Assis e Alegrete. Neste ano a paleteada Força A e B serão realizadas no dia 16, inserida na programação do Festival da Linguiça. A estimativa é de cerca de R$ 2.300 em premiação com os jurados Felipe Silveira Filho e Vladson Chaves Aurélio.

Fotos: Marco Santierri