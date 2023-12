Conta de energia elétrica continua com bandeira verde em dezembro

Share on Email

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A sinalização, que indica condições favoráveis de geração de energia, é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro.

Com este anúncio, os consumidores completaram 12 meses do ano sem a cobrança do adicional. Esse cenário permanece inalterado desde abril de 2022. Última vez que esse fato havia ocorrido foi ano de 2019, onde todo o ano a bandeira ficou inalterada.

A ANEEL atualiza constantemente suas projeções de acionamento das bandeiras tarifárias e, com os dados até aqui disponíveis, se considera bastante provável o mantimento da bandeira verde para o ano de 2024.

Criadas em 2015 pela Aneel, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.