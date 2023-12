Aumenta o número de detentos que realizaram prova para conclusão do ensino fundamental e médio

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dos 108 inscritos, 44 estiveram ausentes, a maioria deles devido ao sistema de rodízio em outros presídios, alguns por opção e outros por terem sido liberados.

Ao todo, 64 participantes realizaram as provas, abrangendo o ensino fundamental e médio, nos dias 16 e 17 de outubro deste ano. Este número representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, com um incremento, visto que 54 apenados participaram em 2022.

As aventuras de um alegretense na Travessia dos Lagos Andinos

O resultado do exame aponta que 10 detentos concluíram o ensino fundamental, 12 obtiveram aprovação parcial, enquanto 6 alcançaram a conclusão do ensino médio e outros 20 tiveram aprovação parcial. Por outro lado, 16 participantes foram reprovados.

O administrador do Presídio, Paulo Bukowski, ressaltou a importância da educação como meio de inclusão, dignidade e respeito. Segundo ele, oferecer oportunidades de avanço mesmo em condições de privação de liberdade é crucial para promover a reinserção social. A aplicação das provas na casa prisional com nível de dificuldade equivalente ao dos alunos externos reflete o compromisso com a oferta de uma educação de qualidade, contribuindo para a transformação positiva na vida dos detentos.