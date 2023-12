Casinhas literárias: um projeto de incentivo à leitura em Alegrete

As casinhas contêm livros que podem ser retirados por qualquer pessoa e a qualquer momento. A ideia é que um grande número de pessoas possam usufruir da diversidade cultural que os pontos de Alegrete oferecem. Hoje, estão em funcionamento três bibliotecas móveis localizadas na praça ao lado do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, na praça do bairro Ibirapuitã e no bairro Centenário.

A intenção do Coletivo Multicultural é expandir para outros bairros da cidade, localizados nas zonas oeste e sul do município. O agente de cultura, Paulo Amaral, reforça que esse tipo de atividade é de suma importância para o desenvolvimento da sociedade alegretense.

“Penso que as casinhas literárias são uma forma de democratizar o acesso ao livro, além de criar uma rede de generosidade entre as pessoas que usufruem do projeto, pois ao mesmo tempo que elas retiram os livros, elas também doam e repassam para outras pessoas após a leitura”, disse o servidor.

Segundo o agente, as gelotecas serão retiradas de alguns pontos do Município. O principal motivo é que por serem mais valiosas, algumas vezes são vítimas das ações de vandalismo. A meta do setor é instalar a cada três meses, quatro ou cinco novas casinhas literárias, para que mais pessoas possam ser beneficiadas nos diversos pontos da cidade.