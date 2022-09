Coordenação começa montar os carros para o Desfile Temático

Share on Email

Em especial, aqui em Alegrete que vive intensamente os Festejos Farroupilha e além do tradicional Desfile do Dia 20 de setembro, teremos o Desfile Temático.

Neste ano, conforme o coordenador dos Festejos, Cléo Severo Trindade, com o tema etnias enfocando os povos que formaram o RS, o temático terá cinco carros e 10 alas. Dentre os povos que formaram a nossa região estão índios, negros, portugueses, alemães e italianos.

Esse espetáculo tem chamado atenção de muitas pessoas de fora de Alegrete e, pela primeira vez, a Prefeitura vai ajudar com recursos para realização do Temático que vai contar com a parceria privada conforme, o Coordenador Cléo Trindade.

Ele informou que os carros vão começar a ser montados nesta semana, e também haverá uma aquibancada só para quem vem de fora, atesta.