Coordenações de campanha entram na última semana de propaganda política

Entramos na última semana de campanha e propagandas políticas antes da eleição, em primeiro turno, de 2 de outubro.

E os comitês de campanha se mobilizam nestes últimos dias em busca dos eleitores indecisos.

O comitê do candidato Bolsonaro vai realizar no dia 1° uma motocarreata. Vitorino Fernandes, que coordena a campanha em Alegrete, diz que os representantes dos candidatos da sigla e coligação estão convidados a participar. A concentração será no Porto dos Aguateiros às 13h 30min.

A coordenação da campanha do candidato Lula e candidatos a deputados pela sigla (PT) em Alegrete também estará na rua no dia 1°. Eles farão uma carreata saindo da Avenida Charrua às 13h 30min.

Já a coordenção da campanha do candidato Ciro Gomes e candidatos do PDT a Deputados federais e estaduais, vão fazer o seu encerramento de campanha também o dia 1° de outubro, com bandeiraço pela manhã pelo centro de Alegrete. E, à tarde carreata de final de campanha do PDT, saindo do CTG Farroupilha por toda a cidade.

Os demais candidatos a presidente da República: Eymael PDC); Felipe D’avila( Novo), Leo Péricles (Unidade Popular); Simone Tebet( MDB); Sofia Manzano ( PCB), Soraya Thronicke ( União Brasil) não tem comites na cidade