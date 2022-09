Ao ser cobrado em casa, idoso responde com tiro de arma de fogo artesanal

Share on Email

Idoso, de 67 anos, foi preso pela Brigada Militar com arma artesanal no bairro Saint Pastous, Zona Leste, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais, uma guarnição foi acionada com a denúncia de que um indivíduo havia realizado disparos de arma de fogo.

No endereço, a vítima de 38 anos destacou aos PMs, que foi até a residência do homem cobrar uma dívida, referente a mercadorias e, ao ser recebido pelo morador, percebeu que ele estava com uma arma em punho e realizou disparos para cima, não o atingindo.

A guarnição abordou o autor e localizou uma arma de fogo artesanal adaptada para calibre 22, com um cartucho calibre 22 deflagrado e mais 05 munições calibre 22 intactas.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a DPPA onde foi feito registro de ocorrência simples e a arma apreendida.