Alegrete abre inscrições para a 5ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã

As inscrições para a 5ª Regata Ecológica do Rio Ibirapuitã abrem na próxima terça-feira (13), em Alegrete. Os interessados terão até o dia 30 de outubro para inscrever suas equipes na atividade.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Assis Brasil, 930.

A regata é promovida pelo 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em parceria com a Prefeitura de Alegrete e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Cada embarcação será composta por 12 pessoas, sendo 10 participantes e dois militares. A idade mínima para participar é de 16 anos. Para os menores de idade, será necessária autorização e presença do responsável no mesmo meio-pontão.

Além disso, todos os participantes devem estar aptos para a realização de atividades físicas e em plenas condições de saúde. A iniciativa busca unir esporte e conscientização ambiental, incentivando a valorização e a preservação do Rio Ibirapuitã, um dos principais recursos naturais de Alegrete.