Coordenadora da Saúde Mental anuncia recurso para melhorias no residencial Terapêutico

Um dos problemas é a falta de cercamento no local, já que as telas estão avariadas e alguma parte não tem muro ou outra proteção.

A diretora de Saúde Mental, Nádia Miletto, informa que conseguiu um recurso no valor de 70 mil reais para realizar melhorias na acessibilidade, calçadas e fiação elétrica. Esse recurso, conforme ela, foi reprogramado de outro setor para que se possa fazer as adequações necessárias na Casa, que fica bem próximo ao trevo do arco em Alegrete.

Residencial Terapêutico

Estamos aguardando os tramites da licitação e a ideia é fazer uma mureta baixa e colocar grades para que a casa fique mais protegida e os que lá residam não saiam ou fujam, como já houve em outras ocasiões.

O Residencial Terapêutico é um importante serviço da Secretaria da Saúde, onde vivem pessoas com esquizofrenia e psicoses mais graves que passam por avaliação de equipes da Saúde Mental do Município, sendo que a maioria ou não tem família ou foram abandonadas por seus entes.