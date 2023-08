Coordenadora de Educação afasta orientadora educacional da Escola Lauro Dornelles

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 153, de 9 de agosto, a coordenadora regional de Educação, da 10ª CRE, Sara Elizabeth Cardoso, decidiu pelo afastamento preventivo da servidora Mirta Marlene Gonçalves, que é orientadora educacional na Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles.

O afastamento dá-se a contar de 1º de agosto; mas, como a referida encontrava-se em laudo médico, a publicação só se deu na quarta-feira. A orientadora, que responderá à Sindicância, tem contra si inúmeras acusações de perseguição a colegas, insubordinação, desrespeito em local de trabalho e recusas a atendimento a discentes.

Segundo uma professora (que, temendo represálias, prefere não se identificar), a servidora tem temperamento hostil e, em alguns momentos, até agressivo. Mais recentemente, lembra ela, circulou pelas redes sociais um diálogo em que a investigada cogita, junto de uma servidora que já responde à Sindicância, a morte do diretor da Escola. “Estamos sensibilizados com o diretor. Uma ameaça de morte, vinda de quem deveria zelar pela cultura da paz na Escola, é algo tenebroso”, diz a docente, que remete ao fato de esta situação ter chegado, por meio de queixa-crime, à Polícia Civil, que investiga o caso.

A Sindicância começará nos próximos dias. Representantes da Coordenadoria estiveram, dia 8, na Escola e entregaram as intimações a servidores que serão ouvidos na investigação administrativa da CRE.

Além da Secretaria de Educação (Seduc), a Casa Civil, do Governo do Estado, e a Promotoria da Educação, de Uruguaiana, também monitoram a situação, uma vez que foram comunicados da situação e terem recebido material comprobatório acerca do caso.